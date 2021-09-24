Поиск
Хроника последних дней СССР

РФ и Франция подтвердили готовность способствовать установлению мира в Афганистане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность способствовать установлению мира в этой стране, сообщает МИД РФ.

"23 сентября в Нью-Йорке "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом. Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня", том числе провели обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы.

Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах и обсудили график дальнейших контактов.

Лавров и Ле Дриан также выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - указал МИД РФ.

В сообщении также отмечается, что во время встречи Лаврова и Ле Дриана был "затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес".

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

ООН Сергей Лавров Россия Франция Жан-Ив Ле Дриан

Новости по теме

Новости

Блинкен указал, что Иран не давал согласия возобновить переговоры по СВПД

Блинкен указал, что Иран не давал согласия возобновить переговоры по СВПД

Финдиректор "НОВАТЭКа" арестован в США по обвинению в уклонении от налогов

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель одобрил запуск "Северного потока 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель одобрил запуск "Северного потока 2"

Боррель сообщил о планах ЕС открыть представительство в Кабуле

Боррель сообщил о планах ЕС открыть представительство в Кабуле

Apple увидела вред экологии в планах ЕС стандартизировать зарядки

Apple увидела вред экологии в планах ЕС стандартизировать зарядки

Эстония обвинила Россию в очередном нарушении воздушного пространства

Нобелевские лауреаты в этом году получат премии, не покидая свои страны

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода

Эксперты сообщили о сбоях при передаче данных между МКС и новым модулем "Наука"

Эксперты сообщили о сбоях при передаче данных между МКС и новым модулем "Наука"
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');