РФ и Франция подтвердили готовность способствовать установлению мира в Афганистане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность способствовать установлению мира в этой стране, сообщает МИД РФ.

"23 сентября в Нью-Йорке "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом. Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня", том числе провели обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы.

Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах и обсудили график дальнейших контактов.

Лавров и Ле Дриан также выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - указал МИД РФ.

В сообщении также отмечается, что во время встречи Лаврова и Ле Дриана был "затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес".

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.