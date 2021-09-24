Крупный порт США сообщил об успешном отражении кибератаки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Порт Хьюстон - крупный порт США подвергся попытке кибератаки в прошлом месяце, сообщила администрация порта.

"Администрация порта Хьюстон успешно защитила себя от атаки в сфере кибербезопасности в августе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате "никакие оперативные данные или системы не пострадали".

Как сообщает агентство Associated Press, при попытке взлома была задействована программа управления паролями под названием ManageEngine ADSelfService Plus. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) вместе с ФБР и береговой охраной на прошлой неделе предупредили об уязвимости в этой системе, которую могут использовать киберпреступники.

По данным агентства, в четверг о происшествии группе сенаторов рассказала директор CISA Джен Истерли. Она предположила, что за попыткой кибератаки стоит субъект некого государства.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими межведомственными партнерами и разведывательным сообществом, чтобы лучше понять этого субъекта угрозы, чтобы мы могли гарантировать, что мы не только сможем защитить системы, но и в конечном счете сможем привлечь этих субъектов к ответственности", - сказала Истерли.

В свою очередь, сенатор Роб Портман (штат Огайо) заявил Associated Press, что США необходимо "дать отпор этим государственным субъектам, которые продолжают совершать эти преступления против наших организаций государственного и частного секторов ".

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.