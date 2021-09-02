В США сократились кибератаки вымогателей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Советник Белого дома по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер в четверг заявила, что в США фиксируют снижение количества кибератак, нацеленных на вымогательство денег.

"Мы заметили снижение кибератак вымогателей, и мы считаем, что это важный шаг в уменьшении рисков для американцев", - рассказала Нойбергер на пресс-конференции Белого дома.

Она также отметила, что в Белом доме надеются на сохранение этой тенденции.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Позже американские следователи заявили, что смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам.

В последнее время власти США приписывали ряд крупных кибератак хакерам из России. В администрации США не раз подчеркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак.

"Обсуждение (по вопросу кибербезопасности - ИФ) с российской стороной продолжаются", - сказала на брифинге Нойбергер."

"И как говорил президент Байден, он ждет действий в том, что касается решения проблем с киберактивностью", - отметила она.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "запущен также процесс консультаций по кибербезопасности, это очень позитивный факт".