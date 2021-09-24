Поиск
Хроника последних дней СССР

Замглавы МВД Украины заявил, что покушение на Шефира совершил профессионал

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

В миреПолиция Украины сообщила о трех основных версиях покушения на помощника ЗеленскогоЧитать подробнее

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - заявил Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Енин добавил, что "попытка покушения была совершена профессионально". По его словам, преступники сидели в засаде и на протяжении четырех секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль.

"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через двери машины", - сказал он.

"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления", - подчеркнул Енин.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить автотранспортное средство с целью убийства, Енин ответил: "В этом нет никаких сомнений". Замглавы МВД также добавил, что в настоящее время правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.

В 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи села Лесники в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации на Украине, в том числе рассматривается версия об участии спецслужб иностранных стран.

Украина Сергей Шефир Евгений Енин МВД Украины

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

Французский владелец модных брендов откажется от меха животных

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 24 сентября

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2022 год с санкциями против РФ

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2022 год с санкциями против РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');