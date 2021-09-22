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Хроника последних дней СССР

Раненый водитель помощника президента Украины прооперирован

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира после обстрела автомобиля прооперировали, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Только что прооперировали водителя. Его жизни действительно ничего не угрожает. И отмечу, что он ещё до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно были совершены выстрелы, что дало возможность следователям оперативно проводить осмотр места события, необходимые следственные действия", - сказал Монастырский на брифинге в среду.

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Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи села Лесники в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, пострадал водитель. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, всего в машину было выпущено 12 пуль.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что обстрел автомобиля Шефира связан противодействием активной политике Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Украина Владимир Зеленский Сергей Шефир

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