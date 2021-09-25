Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Испании закрыли в субботу аэропорт на острове Пальма Канарского архипелага из-за облаков густого дыма и пепла, скопившихся при извержении вулкана Кумбре-Вьеха, передали местные СМИ.

"Аэропорт закрыт из-за скопления золы. Производятся чистки, но ситуация может измениться в любой момент", - заявили в компании-операторе аэропорта.

Извержение вулкана началось неделю назад. Власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6,2 тыс. человек, включая туристов, из-за извержения.

Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, выхода токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.