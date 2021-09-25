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Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Испании закрыли в субботу аэропорт на острове Пальма Канарского архипелага из-за облаков густого дыма и пепла, скопившихся при извержении вулкана Кумбре-Вьеха, передали местные СМИ.

"Аэропорт закрыт из-за скопления золы. Производятся чистки, но ситуация может измениться в любой момент", - заявили в компании-операторе аэропорта.

Извержение вулкана началось неделю назад. Власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6,2 тыс. человек, включая туристов, из-за извержения.

Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, выхода токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на острове Пальма

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Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. 19 сентября власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности.Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителейЛава достигла домов и сделала ряд дорог непроходимымиДо извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активностиЛава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила десятки домов, эвакуированы 5 тыс. человек. Независимое информагентство Europa Press сообщает, что были уничтожены 100 домов.Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцевЛава от извержения вулкана движется в сторону моря. "Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.
Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Испания Канарские острова Пальма

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