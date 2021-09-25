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Хроника последних дней СССР

Что случилось этой ночью: суббота, 25 сентября

Освобождение канадцев Спавора и Коврига и нападение афганских беженцев на американскую военнослужащую

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ. По ее словам, сейчас перед специалистами стоит основная задача - обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех ограничительных мерах, введенных для борьбы с вирусом. Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время в РФ 47 млн взрослых граждан получили хотя бы одну дозу вакцины.

- Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую в США. Инцидент произошел 19 сентября вблизи жилого комплекса Донья-Ана на аванпосте армии США в штате Техас. ФБР начало проводить расследование по факту случившегося.

- Спавора и Коврига освободили после решения об освобождении Мэн Ваньчжоу, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были задержаны, а затем арестованы в 2019 году в Китае, им были предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Запад связывал их аресты с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года. В пятницу, 24 сентября, сообщалось, что Ваньчжоу пошла на сделку с Минюстом США, после чего канадский судья распорядился освободить ее из-под домашнего ареста.

- Замглавы МВД Украины заявил, что покушение на Шефира совершил профессионал. По словам Евгения Енина, преступников было несколько. Они сидели в засаде. По автомобилю было выпущено около 20 пуль. Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить автотранспортное средство с целью убийства, Енин ответил, что "в этом нет никаких сомнений".

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