Спавора и Коврига освободили после вылета финдиректора Huawei на родину

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Майкл Спавор и Майкл Ковриг освобождены из-под стражи в Китае, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает BBC News.

На пресс-конференции Трюдо заявил, что мужчины прошли через "невероятно трудное испытание".

"Это хорошая новость для всех нас, что они возвращаются домой к своим семьям", - добавил он.

Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были сначала задержаны, а затем арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Канада выступала за их немедленное освобождение. Запад связывал аресты канадцев с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу пошла на сделку с Минюстом США, что позволит ей вернуться в КНР спустя почти три года после ее задержания в Канаде. По словам источников, соглашение с Минюстом требует от Мэн Ваньчжоу признания отдельных нарушений в обмен на отсрочку и дальнейшее прекращение преследования.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог. В Штатах ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Утверждается, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.