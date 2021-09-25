Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую в США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская военнослужащая заявила, что подверглась нападению со стороны афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, сообщает ABC News.

Военнослужащая утверждает, что на нее напала "небольшая группа эвакуированных мужчин". Нападение произошло 19 сентября вблизи жилого комплекса Донья Ана афганских беженцев на аванпосте армии США Fort Bliss.

ФБР начало проводить расследование по факту случившегося. Командование заверило, что на базе были усилены меры безопасности.