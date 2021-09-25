Региональная "четверка" выступила за безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран "четверки" - США, Индии, Японии и Австралии - подчеркнули по итогам состоявшегося саммита, что они выступают за безопасность и свободу навигации в регионе.

"Вместе мы вновь заявляем о своей приверженности реализации идеи продвижения свободного, открытого, основанного на правилах порядка, основанного на международном праве и не боящегося принуждения, для укрепления безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в итоговом совместном заявлении.

Они отметили, что также поддерживают "верховенство закона, свободу навигации и полетов, мирное разрешение споров, демократические ценности и территориальную целостность государств". Они выразили поддержку малым островным государствам, особенно в Тихоокеанском регионе, в целях повышения их экономической и экологической устойчивости.

Лидеры четырех государств призвали Северную Корею на основе дипломатии решить вопросы со своей ракетно-ядерной программой, объявили о мерах по распространению вакцин от коронавируса по всему миру. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении приостановленного ранее экспорта вакцин от COVID-19 и сообщил, что в страны региона будет поставлено 8 млн доз препаратов.

Стороны обсудили вопросы повышения безопасности цепочки поставок полупроводников, а также о борьбе с незаконным рыболовством и повышении осведомленности о морской сфере, проблемы изменения климата.