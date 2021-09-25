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В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пекин назвал полностью сфабрикованными обвинения против финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, которая покинула Канаду, где ее задержали в 2018 году, по итогам решения суда, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на китайское ТВ.

"Так называемые обвинения в мошенничестве против Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы", - заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В ведомстве добавили, что то, что происходило с Мэн Ваньчжоу в Канаде, является преследованием по политическим мотивам.

Она была арестована в Ванкувере в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Суд принял решение о ее освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.

После ее ареста в Канаде в 2018 году в Китае с разницей в несколько дней задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. Их обвинили в шпионаже. В итоге Спэйвора, работавшего в Северной Корее и в Китае, признали виновным в шпионаже и приговорили судом к 11 годам тюремного заключения. Суд над Ковригом завершился в марте, но приговор ему в КНР еще не вынесли.

Накануне вечером их освободили в Китае, и они отправились на чартерном рейсе в Канаду в сопровождении посла.

Китай Huawei Мэн Ваньчжоу

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