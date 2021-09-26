Финдиректор Huawei вернулась в Китай через три года после задержания в Канаде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый директор китайской Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу прибыла в Китай спустя почти три года после задержания в Канаде по запросу США, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, на родину также вернулись подданные Канады Майкл Спавор и Майкл Ковриг, которые были арестованы в Китае по обвинению в шпионаже вскоре после задержания Ваньчжоу. В аэропорту Калгари Спавор и Ковриг были встречены канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Welcome home, Michael Kovrig and Michael Spavor. You"ve shown incredible strength, resilience, and perseverance. Know that Canadians across the country will continue to be here for you, just as they have been. pic.twitter.com/1UoLbBFGNv — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 25, 2021

Ваньчжоу провела три года под следствием в Канаде. На этой неделе стало известно, что она пошла на сделку с Минюстом США, что и позволило ей вернуться в Китай. В аэропорту ее встречали аплодисментами.

Китай отрицал, что Спавор и Ковриг были задержаны в ответ на задержание Ваньчжоу, а уголовное преследование финдиректора Huawei называл политическим.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог. В Штатах ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Утверждается, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

В рамках соглашения со следствием Ваньчжоу признала, что ввела в заблуждение HSBC относительно отношений Huawei с гонконгской компанией Skycom, работающей в Иране. Huawei заявила, что продолжит защищать себя в суде.

Минюст США обсуждал возможную сделку с финдиректором Huawei в конце прошлого года, еще при предыдущем президенте страны Дональде Трампе, однако тогда стороны не смогли договориться, поскольку Мэн Ваньчжоу настаивала на своей невиновности, в то время как прокуратура требовала от нее признания вины в нарушении американского законодательства.

Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были сначала задержаны, а затем арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Канада выступала за их немедленное освобождение. В августе этого года китайский суд приговорил Спавора к 11 годам лишения свободы за шпионаж. По делу Коврига не было принято решения.

В пятницу вечером их освободили в Китае, и они отправились на чартерном рейсе в Канаду в сопровождении посла.