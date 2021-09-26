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Финдиректор Huawei вернулась в Китай через три года после задержания в Канаде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый директор китайской Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу прибыла в Китай спустя почти три года после задержания в Канаде по запросу США, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, на родину также вернулись подданные Канады Майкл Спавор и Майкл Ковриг, которые были арестованы в Китае по обвинению в шпионаже вскоре после задержания Ваньчжоу. В аэропорту Калгари Спавор и Ковриг были встречены канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Ваньчжоу провела три года под следствием в Канаде. На этой неделе стало известно, что она пошла на сделку с Минюстом США, что и позволило ей вернуться в Китай. В аэропорту ее встречали аплодисментами.

Китай отрицал, что Спавор и Ковриг были задержаны в ответ на задержание Ваньчжоу, а уголовное преследование финдиректора Huawei называл политическим.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог. В Штатах ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Утверждается, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

В рамках соглашения со следствием Ваньчжоу признала, что ввела в заблуждение HSBC относительно отношений Huawei с гонконгской компанией Skycom, работающей в Иране. Huawei заявила, что продолжит защищать себя в суде.

Минюст США обсуждал возможную сделку с финдиректором Huawei в конце прошлого года, еще при предыдущем президенте страны Дональде Трампе, однако тогда стороны не смогли договориться, поскольку Мэн Ваньчжоу настаивала на своей невиновности, в то время как прокуратура требовала от нее признания вины в нарушении американского законодательства.

Канадцы Майкл Спавор и Майкл Ковриг были сначала задержаны, а затем арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Канада выступала за их немедленное освобождение. В августе этого года китайский суд приговорил Спавора к 11 годам лишения свободы за шпионаж. По делу Коврига не было принято решения.

В пятницу вечером их освободили в Китае, и они отправились на чартерном рейсе в Канаду в сопровождении посла.

Китай Канада Huawei Мэн Ваньчжоу Майкл Спавор Майкл Ковриг

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