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Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами

Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (власти Мали - ИФ) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - сказал он в субботу журналистам на полях Генассамблеи ООН.

По словам министра, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал".

"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали обсуждают возможность соглашения с частной военной компанией "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Тогда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин также негативно отреагировал на возможный контракт Мали с ЧВК "Вагнер". "Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - писала в твиттере министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

Мали Сергей Лавров ЧВК "Вагнер"

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