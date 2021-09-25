Глава МИД Мали сообщил, что не обсуждал с Лавровым размещение ЧВК "Вагнер" в стране

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о размещении в этой африканской стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", заявил он в пятницу после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривалась ли в ходе беседы тема размещения сотрудников ЧВК в Мали.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.