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Хроника последних дней СССР

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 сентября

Сход пассажирского поезда с рельсов в США и победа украинца Усика в бою с британцем Джошуа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На северо-западе США поезд сошел с рельсов. Погибли три человека, около 50 пострадали. Всего в поезде находились более 150 человек. Причина происшествия пока не установлена.

- Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе. Победа украинцу присуждена единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

- Бытовой конфликт двух мужчин в сочинском ТЦ "Моремол" перерос в стрельбу. Оба участника конфликта задержаны, никто не пострадал. По данным полиции, выстрел был произведен "из травматического оружия вверх".

- В Германии в воскресенье проходят парламентские выборы. Ангела Меркель свою кандидатуру не выставляет и покидает должность канцлера после 16 лет у власти. Основными кандидатами на должность канцлера являются представитель ХДС/ХСС Армин Лашет, социал-демократ Олаф Шольц и Анналена Бербок от "Зеленых". Голосование будет идти с 8:00 (9:00 мск) до 18:00 (19:00 мск).

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