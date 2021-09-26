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Десятки человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли, как минимум, три человека, более 50 пострадали, сообщают американские СМИ, ссылаясь на власти.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя транспортной компании Amtrak Джейсона Абрамса пишет, что в момент аварии, которая произошла в штате Монтана в 30 км от границы с Канадой, в поезде находились 147 пассажиров и 13 сотрудников поездной бригады.

Абрамс отметил, что Аmtrak сотрудничает с местными властями для организации перевозки пострадавших и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров.

Компания в заявлении на сайте уточнила, что с рельсов сошли семь из десяти вагонов поезда. Несколько поездов, которые должны были отправиться в путь в воскресенье, отменены.

США Монтана

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