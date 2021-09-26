Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, Ангела Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выставляет и покидает должность канцлера после 16 лет у власти.

Основными кандидатами на должность канцлера являются Армин Лашет, представляющий партийный союз Меркель ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от "Зеленых".

Для формирования правящей коалиции в новом бундестаге необходимо 374 депутата. Арифметически на данный момент это могло бы получиться у ХДС/ХСС и СДПГ, что стало бы продолжением нынешней правящей коалиции. Также правительство теоретически могли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ вместе со "Свободными демократами"; ХДС/ХСС, "Зеленые" и "Свободные демократы" (так называемая коалиция "Ямайка"); СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" (коалиция "светофор"). Два последних варианта коалиции эксперты считают наиболее вероятными.

Опросы последних недель показывают, что избиратели отдают предпочтение социал-демократам. 23 сентября был опубликован последний опрос, проведенный исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer. Согласно этому опросу, Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство. Партийный союз ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%. Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

Выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года. 26 сентября 2021 года будет избираться бундестаг 20 созыва. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.

Ход выборов

Голосование в воскресенье будет идти с 8:00 (9:00 мск) до 18:00 (19:00 мск), в 18:00 появятся первые экзит-полы. Во второй половине дня Федеральное ведомство статистики, которое выполняет функцию избиркома, опубликует явку на 14:00 (15:00 мск).

У избирателей на выборах есть два голоса. Первый отдается за депутата избирательного округа по месту регистрации, всего таких депутатов 299. Второй голос отдается за региональный список политической партии, так избираются еще 299 депутатов. Число депутатов может варьироваться - чем больше "вторых" голосов получает партия, тем больше мест ей будет гарантировано в новом парламенте. "Стандартный" состав бундестага подразумевает 598 депутатов, но он может увеличиваться, если какая-либо партия получает больше "вторых" голосов в бюллетене.

В действующем бундестаге 709 депутатов. Сильнейшую фракцию с 245 мандатами составляет ХДС в союзе со своим традиционным баварским партнером, партией ХСС. Вместе с СДПГ, у которых в парламенте 152 голоса, христианские демократы образуют так называемую "большую" правящую коалицию. Называется она так, поскольку состоит из представителей двух крупнейших политических сил страны. Правая партия "Альтернатива для Германии" имеет в парламенте 87 мандатов, "Свободная демократическая партия" - 80, "Левые" - 69 мандатов. "Зеленые" представлены в нынешнем бундестаге 67 депутатами.