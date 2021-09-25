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Хроника последних дней СССР

Причиной стрельбы в сочинском ТЦ стал бытовой конфликт

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В сочинском торговом центре "Моремол" в субботу между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, оба участника конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции, сообщили "Интерфаксу" в УВД Сочи.

"Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. (...) Мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - подчеркнул представитель УВД.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи.

Он отметил, что стрелка задержали сотрудники охранного предприятия. Во время стрельбы, по словам источника, никто не пострадал.

Сочи

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