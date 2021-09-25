Мужчина устроил стрельбу в сочинском ТЦ
Стрелявший задержан
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе Сочи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.
Он отметил, что стрелка задержали сотрудники охранного предприятия.
"Во время стрельбы никто не пострадал", - подчеркнул собеседник.
По его словам, мужчина стрелял из пистолета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о произошедшем.