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Хроника последних дней СССР

Пять толчков зарегистрировано в Забайкалье после сильного землетрясения

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Шесть подземных толчков было зарегистрировано в ночь на четверг в Каларском районе Забайкальского края возле поселка Новая Чара, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, первый толчок магнитудой 5,4 энергетическим классом 13,7 произошел в 2:01 по местному времени (20:01 мск). Эпицентр находился в 39 км от Кодарского тоннеля БАМ. Буквально через семь минут был зафиксирован первый афтершок энергоклассом 10,8, еще через 20 минут - второй афтершок энергоклассом 10,3.

Всего, по данным сейсмологов, в точке в 68 км юго-западнее поселка Новая Чара ночью и утром в четверг было зарегистрировано пять афтершоков. Последний энергоклассом 10,2 произошел в 12:31 по местному времени (7:31 мск)

По уточненным данным, первое землетрясение магнитудой 5,4 имело в эпицентре 7 баллов. В Кодарском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), поселке Удокан и на железнодорожной станции Новая Чара ощущалось 5 баллов.

В свою очередь Главное управление МЧС по Забайкальскому краю сообщает, что информации о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет. Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.

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