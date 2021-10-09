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Аэропорт на острове Пальма возобновил работу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пальмы на Канарских островах снова заработал после того, как два дня назад власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения вулкана, сообщил в субботу оператор аэропорта.

"Аэропорт Пальмы вернулся к работе", - говорится в заявлении компании Aena, обслуживающей аэропорт.

Аэропорт на острове Пальма приостановил работу из-за скопления вулканического пепла от извержения вулкана ранее на этой неделе. Аэропорт также уже закрывали в конце сентября из-за облаков густого дыма и пепла.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До него на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на острове Пальма

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Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. 19 сентября власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности.Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителейЛава достигла домов и сделала ряд дорог непроходимымиДо извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активностиЛава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила десятки домов, эвакуированы 5 тыс. человек. Независимое информагентство Europa Press сообщает, что были уничтожены 100 домов.Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцевЛава от извержения вулкана движется в сторону моря. "Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.
Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Пальма Канарские острова Испания

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