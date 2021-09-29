Двое сирийских военнослужащих погибли за сутки в результате обстрелов боевиков

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих сирийской армии погибли, еще четверо ранены за сутки в результате обстрелов террористами позиций правительственных сил в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

Такие данные привел на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций (запрещенной в РФ) террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (из них по данным сирийской стороны - 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - три обстрела, в провинции Хама - два обстрела, в провинции Алеппо - девять обстрелов", - сообщил Кулить.

По его словам, в провинции Латакия в результате обстрела из гранатомета, произведенного террористами из района населенного пункта Ишакия по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Харет-эль-Мазегли, ранен один сирийский военнослужащий.

"В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы из снайперского оружия, вследствие которых двое сирийских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сказал замруководителя ЦПВС.

"В провинции Идлиб незаконные вооруженные формирования из района населенного пункта Руайха обстреляли из стрелкового оружия позиции правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Джрада. В результате был ранен один сирийский военнослужащий", - отметил контр-адмирал.