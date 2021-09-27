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Российские военные в Сирии сбили беспилотник над авиабазой Хмеймим

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Боевики из Идлибской зоны деэскалации попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии при помощи беспилотника, он был сбит, сообщили российские военные.

"Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - сказал в понедельник заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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Он заявил, что беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации, был обнаружен в 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим".

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", - сказал Кулить.

"Панцирь-С" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, где с территории Идлибской зоны по-прежнему продолжается террористическая активность. В интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков заявил, что Путин и Эрдоган проявили политическую волю и нашли переговорный потенциал для того, чтобы договориться по Идлибу. "Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это, наверняка, будет на повестке дня", - сказал тогда Песков. Ожидается, что президент Турции посетит Россию с визитом в ближайшее время.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ РФ в порту Тартус . Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

Сирия Россия

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