Лавров сообщил, что в Идлибе террористы пытаются атаковать российский контингент

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В идлибской зоне деэскалации сохраняется и местами даже усиливается террористическая угроза, террористы там пытаются действовать против российского контингента, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Поэтому Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренности между президентами Путиным и Эрдоганом (президент Турции - ИФ) о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), в какие бы новые одежды они не пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки", - подчеркнул Лавров.

Российский министр добавил, что РФ руководствуется именно таким подходом. "И чем раньше это будет сделано - тем лучше. В практической деятельности будем настаивать на реализации в полном объеме имевшихся договоренностей", - сказал Лавров.

"Что касается присутствия на территории САР (Сирийской арабской республики - ИФ) иностранных вооруженных сил, военных подразделений, то, как известно, резолюция 2254, которая была принята единогласно СБ ООН и которую никто не отменял, четко подтверждает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР", - заявил министр.

Он напомнил, что в соответствии с этой резолюцией, только вооруженные силы тех стран, которые были приглашены законным правительством Сирии, имеют право находиться на территории этой страны.

"Конечно, это распространяется и на американские подразделения. Там, помимо военнослужащих и регулярных частей, есть и многочисленные группы так называемых частных военных компаний, это тоже надо иметь в виду", - подчеркнул Лавров.