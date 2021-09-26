Пять сирийских военных были ранены в Алеппо при попытке прорыва боевиков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро военнослужащих армии Сирии были ранены при попытке боевиков прорваться с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами САР в направлении Телль-Рифъат с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. В ходе попытки прорыва 5 боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее 10 были ранены. В результате боестолкновения также получили ранения 5 сирийских военнослужащих", - отметил контр-адмирал Кулить.

Он также подчеркнул, что боевики отступили на исходные позиции.

Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - 3 обстрела, в провинции Хама - 4 обстрела, в провинции Алеппо - 2 обстрела.