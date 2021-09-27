Военные РФ сообщили о новом обстреле позиций сирийской армии боевиками

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Боевики, действующие на подконтрольной Турции территории Сирии, снова обстреляли правительственную армию САР, сообщили российские военные.

"В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции", - сказал в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Из района населенного пункта Кафер-Хашер боевики произвели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет", - сообщил он.

26 сентября Кулить сообщал, что пять сирийских военнослужащих ранены в провинции Алеппо при попытке боевиков прорваться с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. 25 сентября контр-адмирал сказал, что в провинции Алеппо зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков, которые действуют на подконтрольной вооруженным силам Турции территории.