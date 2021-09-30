Макрон назвал неприемлемыми слова премьера Мали о том, что Франция бросила его страну

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назвал позорными обвинения временного премьера Мали Шогеля Кокаллы Майги в том, что его страну "бросили", сообщают французские СМИ.

"Это позор. Это позорит то, что по сути даже не является правительством, так как было создано после двух госпереворотов", - сказал Макрон журналистам в Елисейском дворце.

"Я был шокирован. Эти слова неприемлемы", - добавил он.

Ранее в сентябре премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга, выступая на ГА ООН, заявил, что его страна чувствует себя брошенной на произвол судьбы Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК). По его словам, это необходимо, "чтобы заполнить пустоту", которая, безусловно, возникнет в результате поэтапного завершения Францией антитеррористической операции под кодовым названием "Бархан" на севере страны.

Ранее в 2021 году о постепенном завершении операции в африканском регионе Сахель заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что антитеррористические задачи в этом регионе в дальнейшем будут выполняться "международными силами".

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что власти Мали для содействия в борьбе с террористами обратились к российской ЧВК. По его мнению, Франция хочет "существенно сократить свой воинский контингент" из-за того, что у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил ранее, что он сказал Лаврову и его коллеге из Мали, что потенциальное развертывание российской ЧВК "Вагнер" в Мали станет "красной чертой" для ЕС, и будет иметь "последствия для сотрудничества".

Лавров заявил, что российское правительство не имеет никакого отношения к какой-либо сделке между ЧВК и Мали.