Премьер Мали объяснил обращение к ЧВК "Вагнер" тем, что страну "бросила" Франция

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).

"Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами", - сказал он, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, это необходимо, "чтобы заполнить пробел", который, безусловно, возникнет в результате завершения Францией антитеррористической операции под кодовым названием "Бархан" на севере страны.

Ранее о завершении операции в африканском регионе Сахель заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что антитеррористические задачи в этом регионе будут выполняться "международными силами".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что власти Мали для содействия в борьбе с террористами обратились к российской ЧВК, потому что Франция решила "существенно сократить свой воинский контингент". По словам министра, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил ранее, что он сказал Лаврову и его коллеге из Мали, что потенциальное развертывание российской ЧВК "Вагнер" в Мали станет "красной чертой" для ЕС, и будет иметь "последствия для сотрудничества".

Лавров заявил, что российское правительство не имеет никакого отношения к какой-либо сделке между ЧВК и Мали.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны.