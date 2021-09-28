МИД заявил о готовности Москвы помочь урегулированию в Мали

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали в соответствии с нормами международного права. Как сообщает пресс-служба российского МИД, об этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил послу Мали Тиефингу Конате.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней российско-малийской повестки дня, сделав акцент "на перспективы расширения торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей".

"При этом был подтвержден настрой Москвы и Бамако на дальнейшее углубление политического диалога и наращивание координации действий в ООН и других международных организациях", - добавили в МИД.

Встреча прошла 28 сентября в связи с завершением миссии посла Мали в Москве.

В сентябре стало известно, что власти обсуждают возможность привлечь российскую ЧВК "Вагнер" к подготовке малийских военнослужащих и к обеспечению безопасности руководства страны. Против такого задействования ЧВК выступили в Париже, Берлине и Брюсселе.

26 сентября премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга подтвердил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому ее руководство ищет другую военную помощь и обратилось к российской частной военной компании. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что власти Мали для содействия в борьбе с террористами обратились к российской ЧВК и что российское правительство не имеет никакого отношения к какой-либо сделке между ЧВК и Мали.