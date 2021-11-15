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МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнер", заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против "Вагнера"", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Ле Дриан пояснил, что меры коснутся, как ожидается, как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает.

Французский министр пояснил, что такое решение принято по итогам обсуждения главами МИД стран ЕС ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнер".

По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнер" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от лица своих клиентов".

В сентябре Ле Дриан во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предупредил о потенциальных серьезных последствиях, если ЧВК "Вагнер" начнет работать в Мали.

Жан-Ив Ле Дриан ЕС Франция Вагнер

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