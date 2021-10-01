Слушания по конфликту в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) проведет заслушает украинскую и российскую стороны по делу об инциденте с задержанием Россией трех украинских кораблей в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщается в пресс-релизе, распространенном ППТС в четверг.

"В своем Процедурном постановлении №3 от 17 сентября 2021 года Арбитражний трибунал... в иске Украины против РФ о задержании украинских судов и моряков установил график и условия проведения слушаний предварительных возражений Российской Федерации, которые будут проводиться по месту нахождения ППТС во Дворце мира, Гаага, Нидерланды", - говорится в пресс-релизе.

Слушания намечены на 11 октября 2021 года и пройдут в гибридном формате в два этапа. В рамках первого этапа свои аргументы предоставят сначала РФ (11 октября), а затем Украина (12 октября). Заседания будут начинаться в 13:00. В рамках второго этапа РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина - 15 октября. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу, 16 октября.

Вступительное заявление, сделанное представителями каждой из сторон в первом раунде устных выступлений, будет транслироваться в интернете в режиме реального времени. После этого и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. Стенограммы опубликуют вместе с окончательным решением Арбитражного трибунала с учетом любых разрешенных редакций конфиденциальной информации.

В то же время, в ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства. Более того, будут обнародованы процессуальные постановления и решения Арбитражного трибунала. Решение Арбитражного трибунала будет обнародовано, если обе стороны не договорятся об ином.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, обязывающее РФ освободить три украинских корабля (буксир "Яны Капу", два катера "Бердянск" и "Никополь") и 24 украинских моряков, захваченных ею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, вместе с их экипажами.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

Россия обвинила 24 украинских моряков в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Моряки вернулись на Украину в сентябре 2019 года в рамках "большого обмена" (в формате "35 на 35") - взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. В ноябре 2019 года украинские корабли в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря и затем были переданы украинской стороне.

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.