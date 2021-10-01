Грузинское телевидение показало Саакашвили в наручниках

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Грузинские телеканалы показали задержанного бывшего президента Михаила Саакашвили в наручниках, перед арестом он заявил, что боролся до конца.

Телеканал "Пирвели" утверждает, что экс-президента поместили в тюрьму в Рустави, недалеко от Тбилиси. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Вечером в пятницу в аккаунтах Саакашвили появилось его видеообращение, записанное до задержания. Он заявил, что его могут задержать, призвал всех сторонников оппозиции пойти на местные выборы 1 октября, чтобы на следующий день отпраздновать общую победу.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил его задержание телеканалу "Украина 24" и назвал его политически мотивированным.

Он также отметил, что ему не удалось пообщаться с Саакашвили, поскольку адвокатам не дают с ним связаться.

Ранее 1 октября Саакашвили сообщил в соцсетях, что приехал в Грузию и находится в Батуми. После этого поступали противоречивые комментарии о том, правда ли это. Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент задержан.