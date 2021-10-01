Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь по туризму при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в пятницу сообщил, что подъемники на горнолыжных курортах страны этой зимой будут работать, сообщают французские СМИ.

По словам министра, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то требовать "санитарные пропуска" при пользовании подъемниками на курортах не будут.

Он отметил, что уточненные правила пользования горнолыжными курортами будут известны к середине октября.

Большинство горнолыжных курортов в мире в прошлом сезоне не смогли в полной мере принять отдыхающих из-за ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19.

Французские горнолыжные курорты, среди которых Шамони и Три Долины, также не работали. Во Франции весной подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились примерно 1 млрд евро дохода.

В среднем в допандемийные времена горнолыжные курорты Франции принимали около 10 млн туристов в год, треть из которых - иностранцы.