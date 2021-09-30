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Во Франции от подростков старше 12 лет начали требовать "санитарные пропуска"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции с четверга подросткам в возрасте 12 лет и старше необходимо предъявлять "санитарные пропуска" на входе в рестораны, спортклубы, кинотеатры и другие общественные места, сообщают западные СМИ.

По их данным, при этом в правительстве заявили, что больше не обязательно соблюдать масочный режим ученикам начальной школы в 47 из примерно 100 департаментов, где наблюдается снижение темпов распространения коронавируса.

Кроме того, согласно сообщениям прессы, для взрослого населения "санитарные пропуска" продлили еще на два месяца.

Как отмечается, около двух третей французских подростков к настоящему времени прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.

Всего во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 116 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 6,7 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

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