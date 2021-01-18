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В Швейцарии посадили на карантин гостей и персонал двух люкс-отелей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На одном из самых фешенебельных горнолыжных курортов в Швейцарии власти отправили на карантин сотрудников и постояльцев двух люксовых отелей для сдерживания распространения нового штамма коронавируса, сообщают швейцарские СМИ.

В общей сложности в пятизвездочных отелях Grand Hotel des Bains Kempinski и Badrutt's Palace Hotel на курорте в коммуне Санкт-Мориц на карантин помещены около 300 сотрудников и 95 гостей.

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Ожидается, что теперь у всех отправленных на карантин, среди которых есть иностранцы, возьмут тест на COVID-19. Тех, у кого результат будет положительным, оставят на самоизоляции.

В Санкт-Морице закрыли горнолыжные школы, бары и рестораны, но подъемники для желающих все же покататься на лыжах продолжаю работать.

Горнолыжные курорты в Швейцарии попали под шквал критики после того, как ряд европейских стран принял решение отложить открытие сезона на своих курортах ввиду высокого уровня распространения коронавируса. В Швейцарии же решили подобные ограничения не вводить.

Швейцария Санкт-Мориц коронавирус

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