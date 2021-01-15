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Страны Европы решили пока не открывать горнолыжные курорты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство Италии в рамках борьбы против коронавирусной инфекции продлило до 15 февраля 2021 года запрет на катание на горных лыжах на альпийских курортах страны, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Исключение будет сделано только для профессиональных спортсменов и для горнолыжников-любителей, обладающих специальным разрешением итальянского Олимпийского комитета. Ранее предполагалось, что запрет на любительский горнолыжный спорт будет отменен в январе.

Это - не единственный вид спорта, ставший в Италии "жертвой" борьбы против COVID-19: минимум до 5 марта в стране будут закрыты спортзалы и бассейны.

Трудности с горнолыжным спортом наблюдаются и в других странах Европы.

Изначально планировалось, что горнолыжные курорты во Франции откроются 7 января, однако власти страны решили отложить этот вопрос до 20 января из-за ситуации с коронавирусом.

"Это срочный вопрос. Если мы не откроемся, то курорты умрут", - сказал председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош, чьи слова приводят французские СМИ.

Между тем в Австрии, где в конце декабря возобновили работы горнолыжные комплексы, но отели и рестораны на их территории остались закрытыми, недавно выявили кластер распространения нового штамма коронавируса на курорте в Тироле.

Так, в коммуне Йохберг в Тироле у ряда британских подданных, приехавших в Австрию на курс для подготовки инструкторов по горнолыжному спорту, подтвердился новый вариант COVID-19.

В Швейцарии пока курорты остаются открытыми, хотя правительство ранее продлило до конца февраля ряд ограничительных мер, в том числе закрытие ресторанов и баров. Однако жители и туристы столкнулись с другой проблемой - в швейцарских Альпах объявили повышенную опасность схода лавин после сильного снегопада.

Италия коронавирус

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