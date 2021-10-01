Зеленский потребовал от Тбилиси разъяснений в связи с задержанием Саакашвили

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - написал Никифоров в фейсбуке.

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", - добавил он.

По словам Никифорова, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили, но консулы уже озаботились тем, чтобы предоставить ему необходимую помощь.

1 октября Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что вернулся в Грузию к местным выборам и находится в Батуми. Он знал, что на родине ему грозила тюрьма как заочно осужденному по двум уголовным делам.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Грузинские телеканалы показали кадры задержания экс-президента и как его ведут в наручниках. Адвокат Саакашвили подтвердил его задержание, но добавил, что еще не мог с ним связаться.