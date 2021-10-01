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Руководителя посольства Грузии вызвали в МИД Украины

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В МИД Украины вызвали руководителя посольства Грузии, чтобы он передал официальную информацию об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщил в твиттере представитель министерства Олег Николенко.

Саакашвили утром 1 октября заявил в соцсетях, что вернулся в Грузию к местным выборам. На родине ему грозило задержание как заочно осужденному по двум уголовным делам.

Вечером в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили вернулся на родину, был задержан и доставлен в тюрьму. Эту информацию подтвердил адвокат экс-президента Бека Басилая. Грузинские телеканалы показали Саакашвили в наручниках.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что его шеф обеспокоен случившимся и потребовал объяснений от Тбилиси в связи с задержанием украинского гражданина.

Грузия Михаил Саакашвили Ираклий Гарибашвили Батуми Украина МИД Владимир Зеленский

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