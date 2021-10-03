В Израиле люди вышли на протесты против "антикоронавирусных пропусков"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Израиле в воскресенье проходят акции протеста против ужесточения правил применения "антикоронавирусных пропусков", сообщают израильские СМИ.

Акции проходят сразу в нескольких городах. На дорогах автомобилисты сигналят в знак поддержки протестующих.

Ужесточение правил предполагает, что пропуска продолжат действовать только у тех, кто получил третью, дополнительную, дозу вакцины от коронавируса, либо недавно переболел COVID-19. Из-за этого нововведения пропуска примерно у 2 млн жителей Израиля в ближайшие дни будут аннулированы.

Отмечается, что Израиль стал первой страной в мире, которая в обязательном порядке требует от жителей не две, а три дозы вакцины от COVID-19 для действия пропусков, необходимых для посещения ряда заведений, в том числе кафе и ресторанов.

Однако ранее в воскресенье министерство здравоохранения Израиля сообщило, что из-за высокого спроса на новые пропуска его сайт и приложение работают с перебоями, поэтому старые документы будут действовать еще несколько дней.

Согласно данным Минздрава страны, более 70% выявленных за последние сутки случаев в Израиле приходятся на невакцинированных граждан.