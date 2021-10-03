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Хозяину квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, предъявлены обвинения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Э.Ц. по статье "укрывательство преступлений", говорится в заявлении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, гражданин знал, что Саакашвили находится в розыске за совершение тяжкого преступления, но несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

Мужчине грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.

Саакашвили был задержан в Тбилиси в пятницу, 1 октября.

Грузия Тбилиси Михаил Саакашвили

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