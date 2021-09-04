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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Паводок повредил и уничтожил дома в Приамурье более чем на 2 млрд рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб от масштабного паводка, во власти которого в течение почти трех месяцев находится Амурская область, для домовладений превысил 2 млрд рублей, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день 1,5 тыс. домовладений мы обследовали, из них непригодными признаны порядка 650 (домов - ИФ), еще 350 - имущество, которое подлежит капитальному ремонту. Общий ущерб по домовладениям составил 2,2 млрд рублей. Заявку мы в правительство подали. Пока еще средства не поступили, но обещают коллеги, что в ближайшее время они поступят", - уточнил Орлов.

По его словам, в Приамурье аномальный паводок. Уровень воды по сравнению в 2013 годом больше на 40 см, по Благовещенску 860 см против 820 см в 2013 году. Орлов отметил, что паводок длился очень долго.

"Паводок, действительно, очень масштабный. Самая главная задача была решена - не было допущено травмирования и гибели людей", - отметил Орлов.

По данному паводку всего пострадавшими признано 12 тыс. человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждены 1476 домовладений.

Амурская область

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