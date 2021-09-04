Около 9 млрд рублей предварительно составит ущерб от наводнения в Приамурье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 6 млрд рублей составил ущерб от первой волны паводка в Амурской области и около половины от этой суммы ожидается размер ущерба от повторного наводнения, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Приамурье.

"Ущерб дорогам, подтвержденный Росавтодором, составил 3 млрд 150 млн рублей. Это первая волна, подчеркиваю. Вторая волна примерно 50% будет от первой. Работают комиссии, невозможно четко сказать какой будет ущерб, потому что вода еще не везде ушла. Если говорить про ущерб в целом, то в денежном выражении 6,2 млрд рублей - это первая волна. Это уже подтвержденный и четко подсчитанный ущерб. По второй волне мы рассчитываем, что это будет еще порядка 3 млрд рублей. Закончим эту работу в конце следующей недели", - сказал Орлов.

Губернатор Приамурья сообщил президенту, что власти региона намерены обратиться в правительство РФ за компенсационными средствами на ликвидацию последствий ЧС.

Также он заявил, что масштабные наводнения последних лет в Амурской области позволили региональным властям отработать методику работы с пострадавшими гражданами, в том числе учесть ошибки прошлых лет.

"Мы проанализировали опыт 2013 года. Нас каждое наводнение делает умней. Посмотрели, что там, где в принудительном порядке строили, не всегда это жилье на сегодняшний день востребовано. Не все люди проживают в тех домах, которые были построены после наводнения 2013 года", - сказал глава Приамурья.

Орлов пояснил, что после наводнения 2019 года принято решение предоставлять гражданам право выбора, где приобретать жилье на территории Приамурья. Пострадавшим от последнего паводка уже начали выделять средства на приобретение жилья взамен утраченного и на капитальный ремонт.

"На сегодняшний день получили по капитальному ремонту 87 семей выплаты, 85 получили на приобретение нового жилья. Люди сейчас активно ищут себе жилье взамен утраченного. Мы даем право людям, в том числе предусмотрели предоставление земельных участков для тех, кто захочет строиться. Это право человека", - заметил Орлов.

Ранее он доложил главе государства, что ущерб от масштабного паводка, во власти которого в течение почти трех месяцев находится Амурская область, для домовладений превысил 2 млрд рублей.