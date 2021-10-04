По делу о незаконном пересечении Саакашвили грузинской границы задержаны еще двое

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - По делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, находившимся до этого на Украине, задержаны еще двое граждан, сообщили журналистам в грузинской Генпрокуратуре.

Более подробную информацию в надзорном ведомстве пообещали распространить в ближайшее время.

Ранее прокуратура сообщила о задержании хозяина квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили.

Вернувшийся в стране экс-президент Грузии был задержан в пятницу, 1 октября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.