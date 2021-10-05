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Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя

Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Компания Facebook подтвердила, что начали постепенно восстанавливать работу принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp после многочасового сбоя.

"Представитель Facebook подтвердил, что работа сервисов медленно возобновляется, но предупредил, что для полной нормализации нужно время", - пишет The New York Times.

Facebook в твиттере также сообщила о восстановлении работы и извинилась перед пользователями за неудобства.

"Огромному сообществу людей и бизнесов по всему миру, которые полагаются на нас: мы сожалеем. Мы усердно работали, чтобы восстановить доступ к нашим приложениям и сервисам. и рады сообщить, что восстанавливают работу", - заявили в Facebook.

По данным The New York Times, во время сбоя у сотрудников Facebook не работала служебная электронная почта, отключились внутренние системы коммуникации. Некоторые сотрудники не могли даже попасть на рабочие места из-за отключения ряда систем.

Компания не сообщила причину сбоя, отмечает издание. Технический директор Facebook упоминал в твиттере, что у компании возникли "проблемы с сетью", но не раскрывал подробностей.

Ранее портал Downdetector сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник постепенно восстанавливают работу. По его информации, в последние часы количество сообщений о перебоях в работе снижалось.

Кроме того, пользователи, в том числе из России, в соцсетях стали сообщать о восстановлении у них работы Facebook, Instagram.

Facebook Instagram WhatsApp

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