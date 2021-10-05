В Facebook назвали причиной сбоя неправильное изменение конфигурации

В компании заверили, что данные пользователей не пострадали

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ошибочное изменение конфигурации привело к глобальному многочасовому сбою в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp, данные пользователей не пострадали, сообщили в компании Facebook, владеющей этими сервисами.

"Наши команды инженеров выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное воздействие на способы связи наших центров обработки данных, что привело к приостановке работы наших сервисов", - говорится в сообщении.

В Facebook подчеркнули, что не располагают сведениями о компрометации пользовательских данных и считают основной причиной сбоя неправильное изменение конфигурации. Там отметили, что изначальная причина повлияла на многие внутренние инструменты и системы, из-за чего специалисты не смогли быстро восстановить работу сервисов.

В понедельник в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Около шести часов эти сервисы были недоступны по всему миру. Сейчас их работа восстановлена.

Из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала и опустился с третьей на пятую строчку в списке богатейших людей мира.