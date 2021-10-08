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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат заявил, что состояние здоровья голодающего в тюрьме Саакашвили ухудшается

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на восьмой день объявленной в тюрьме города Рустави голодовки ухудшается, заявил в пятницу адвокат Бека Басилая после посещения Саакашвили в тюремной камере.

"Миша морально бодр, но состояние его здоровья на восьмой день голодовки ухудшается, что вполне естественно", - сказал адвокат.

Он сообщил, что тюремная администрация разрешила Саакашвили встречу с членами своей семьи. "Предположительно, такая встреча состоится в понедельник", - сказал адвокат.

Ранее в СМИ сообщалось, что встретиться с Саакашвили хотят его мать и двое детей.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

В Грузии политик проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили Грузия

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