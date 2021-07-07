Байден призвал американцев к единству спустя полгода после штурма Капитолия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, спустя полгода после штурма Капитолия, призвал американцев сотрудничать друг с другом "во имя общего блага".

"Это не было инакомыслием. Это был беспорядок. Это создало экзистенциальный кризис и проверку того, сможет ли наша демократия выжить", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Хотя это потрясло и опечалило нацию и мир, шесть месяцев спустя, мы можем однозначно сказать, что демократия действительно восторжествовала и что мы все должны продолжать работу по ее защите и сохранению", - отметил он.

По его словам, для этого требуются люди "доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи и экстремизму, которые привели к этому жестокому нападению".

"Это требует, чтобы все мы работали вместе - демократы, республиканцы и независимые - во имя общего блага, чтобы восстановить порядочность, честь и уважение к верховенству закона", - добавил президент США.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.