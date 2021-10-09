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Что случилось этой ночью: суббота, 9 октября

Победа России в отборочном матче ЧМ-2022, сбой в работе сервисов Facebook, приостановка вакцинации препаратом Moderna в Исландии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0.

- В работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбои. На странице Downdetector в твиттере сообщалось, что сбои в функционировании соцсетей наблюдались с 21:40 по московскому времени. Позже сервисы Facebook возобновили работу.

- Избившим мужчину в московском метро предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозу применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за зафиксированных случаев миокардита и перикардита.

- МИД РФ подтвердил договоренность о поездке Нуланд в РФ 11-13 октября. Переговоры старшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд запланированы в МИД России и в других российских ведомствах.

- Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%. Реформа согласована 136 странами и юрисдикциями. На них приходится более 90% мирового ВВП, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Правительство РФ подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей для запуска профильного пилотного проекта в семи регионах России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Разработчики реформы рассчитывают, что зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

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Сервисы Facebook возобновили работу после сбоя

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В работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбои
 
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