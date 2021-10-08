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Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Исландии вслед за некоторыми другими странами Европы приостановили применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna из-за зафиксированных случаев побочных эффектов, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Управления здравоохранения страны.

"Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии", - говорится в заявлении Управления.

В документе уточняется, что такое решение связано с "возросшим числом случаев миокардита и перикардита после вакцинации препаратом Moderna".

При этом в Управлении отметили, что после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech также возникают побочные эффекты в виде заболеваний сердца. В течение последних двух месяцев в Исландии вводили препарат Moderna в качестве бустерной дозы жителям, привитым однодозовой вакциной компании Johnson & Johnson. Также компонент вакцины Moderna получали пожилые жители страны и лица c ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.

Ранее некоторые страны Северной Европы поставили на паузу вакцинацию препаратом Moderna определенных групп населения из-за риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так Швеция остановила применение данной вакцины среди лиц в возрасте до 30 лет, в Дании перестали прививать препаратом Moderna жителей младше 18 лет. Кроме того, власти Финляндии приостановили использование вакцины среди мужчин моложе 30 лет из-за сообщений о редких побочных эффектах.

Хроника 09 января 2020 года – 08 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Исландия коронавирус Moderna COVID-19

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