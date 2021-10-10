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Саакашвили заявил о намерении бороться до конца

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в настоящий момент полностью сконцентрирован на своей борьбе, продолжает голодовку в тюрьме Рустави и намерен "довести это дело до конца". Он написал об этом в фейсбуке в воскресенье.

Саакашвили добавил, что закончил прошлые личные отношения и сейчас счастлив с Елизаветой Ясько, депутатом Верховной рады Украины, с которой уже несколько месяцев живет вместе. В обращении экс-президент Грузии упомянул и о своей официальной жене Сандре Руловс, призвав всех проявить к ней уважение.

Появление обращения Саакашвили в соцсети для многих в Грузии стало неожиданным, так как ранее по заявлению представителей пенитенциарной Службы Грузии в тюремной камере он был лишен не только интернета, но возможности телефонных звонков, отмечают местные СМИ.

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Между тем, ранее сообщалось, что Саакашвили, объявивший голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Грузия Михаил Саакашвили

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